رئيس الجمهورية يأمر بالشروع فورا في اعداد دراسات لاطلاق قطار سريع عابر للبلاد..

قال وزير النقل ربيع المجيدي، الخميس، ان الوزارة ستشرع في اعداد الدراسات المتعلقة بتركيز قطار سريع يربط الشمال بالجنوب.

واضاف المجيدي، في تصريح مصور نشرته رئاسة الجمهورية عقب لقاء جمعه برئيس الجمهورية، قيس سعيد، ان اللقاء تطرق الى مشروع القطار السريع ” تي جي في” وان الرئيس كلفه بالشروع الفوري في اعداد هذه الدراسات.

واضاف المجيدي ان مشروع القطار الرابط بين الشمال والجنوب سيكون على شكل شبكة حديدية سريعة، ويعد من المشاريع الكبرى التي ستساهم في احداث نقلة نوعية بهذه المناطق وربطها بالجوار وتحقيق الاهداف التي تنتظرها المناطق الداخلية.

ولاحظ المجيدي، في سياق آخر،ان سعيد عبر عن اكباره للدور الذي يقوم به مهنيو قطاع النقل للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة النمو

وتطرق سعيد مع المجيدي الى دور قطاع النقل في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن ضرورة التسريع بإنجاز الدراسات الأولية الخاصة بالقطار السريع وتطوير شبكات النقل في كامل تراب الجمهورية، وفق بلاغ اصدرته رئاسة الجمهورية.