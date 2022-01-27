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صفاقس: إحباط 8 عمليات هجرة غير نظامية في عرض سواحل الجهة خلال الـ48 ساعة الأخيرة

2022/01/27 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

أحبطت الوحدات التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط، خلال الـ48 ساعة الأخيرة، 8 عمليات هجرة غير نظامية في اتجاه القطر الإيطالي بعرض سواحل قرقنة وجبنيانة والعامرة من ولاية صفاقس، حسب ما أفاد به مصدر أمني مسؤول اليوم الخميس.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ”وات”، أنّ عمليات الإحباط أفضت إلى ضبط 130 مجتازا من جنسيات مختلفة تونسية وأجنبية” من ضمنهم نفران مفتش عنهما لفائدة العدالة.

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