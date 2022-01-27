المهدية:النسبة اليومية للعينات الإيجابية للإصابات بفيروس كورونا المستجد ترتفع إلى 38 بالمائة

ارتفعت النسبة اليومية للعينات الإيجابية للإصابات بفيروس كورونا المستجد بالمهدية، الخميس، إلى 38 بالمائة، لأول مرة منذ ظهور المتحور أوميكرون.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ929 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 354 إصابة جديدة بالفيروس ووفاة ثلاثة مصابين مقابل تعافي 169 مصابا.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 168 بالمهدية (مع حالة وفاة) و43 بالجم و38 بقصور الساف (مع حالة وفاة) و36 بملولش و35 بالشابة و18 بهبيرة و6 بكل من سيدي علوان وأولاد الشامخ (مع حالة وفاة) و4 ببومرداس.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 30 ألفا و300 إصابة من بينها 25 ألفا و700 حالة شفاء و807 حالات وفاة إلى جانب 3793 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 198 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس من بينهم 99 انتفعوا بالجرعة الأولى و47 بالجرعة الثانية و52 بالجرعة الثالثة.

وبلغ عدد المنتفعين بجرعة واحدة من التلقيح 232 ألفا و948 مواطنا (94ر52 بالمائة من العدد الجملي لسكان الجهة) فيما عادل عدد الملقحين بصفة كاملة 201 ألفا و125 فرد (71ر45 بالمائة من مجموع السكان).