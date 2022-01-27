تونس تتسلم مليون جرعة تلقيح مضادة لكورونا ممنوحة من الجزائر في انتظار تسلم 300 ألف لتر من الاكسجين الطبي الايام القادمة

تسلمت تونس، اليوم الخميس بمطار تونس قرطاج الدولي، مليون جرعة من التلاقيح المضادة لكورونا ممنوحة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في اطار هبة للمساعدة على مجابهة جائحة كورونا، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وعبّر وزير الصحة، علي مرابط، عن الامتنان والشكر للجزائر، معلنا عن اعتزام الجزائر ارسال 300 ألف لتر من الاكسجين الطبي في الايام القليلة القادمة كهبة أيضا لتونس من أجل مجابهة ازمة كوفيد-19، حسب مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية.

من جهته، أفاد سفير الجزائر بتونس،عزوز باعلال، أن شحنة الاكسجين الطبي ستصل قريبا الى تونس عبر البر وهي تتمة للهبة التي ارسلتها الجزائر، قائلا “سيتم مواصلة المسيرة بين البلدين المبنية على الاخوة والارادة المشتركة وتطوير العلاقات الثنائية تلبية لتطلعات الشعبين والرهانات الحاضرة”.

وأعربت رئاسة الجمهورية، في بلاغها، عن الشكر والامتنان للجزائر لهذا المدّ التضامني النبيل والمتواصل الذي يترجم الايمان المشترك بوحدة المصير ويعكس عمق الروابط الاخوية الصادقة وعلاقات التآزر والايثار القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وحضر موكب التسلم وزير الصحة، علي مرابط، والفريق بالبحرية والمستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالامن القومي، عبد الرؤوف عطاء الله، وسفير الجزائر بتونس، عزوز باعلال.