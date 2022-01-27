بورصة تونس تقفل حصة الخميس على ارتفاع طفيف بنسبة 07ر0 بالمائة

أقفلت بورصة الاوراق المالية بتونس، معاملات حصة، الخميس، على زيادة طفيفة اذ سجل مؤشرها المرجعي “توننداكس” ارتفاعا بنسبة 0.07 بالمائة في حدود النقطة 7119.77 وسط حجم تداول ب7.3 مليون دينار، وفق شركة الوساطة بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

وبين المصدر ذاته باشن أداء الاسهم، ان سهم الشركة التونسية لاسواق الجملة، تصدر قائمة الارتفاعات بنسبة 5.2 بالمائة (4.250 دينار) وبحجم تداول بلغ 97 الف دينار متبوعا بسهم “دليس” القابضة الذي ارتقى بنسبة 3.2 بالمائة (16 دينار). علما ان مجمع دليس حقق خلال سنة 2021 عائدات بقيمة 1.2 مليار دينار اي بزيادة بنسبة 9.7 بالمائة مقارنة بسنة 2020.

في المقابل سجل سهم “سلكوم” اكبر انخفاض بنسبة 4.5 بالمائة (4.480 دينار) وسط حجم تداول ضعيف جدا بلغ 1000 دينار.

وقد ارتفع رقم معاملات مجمع “سلكوم” في 2021 بنسبة 15 بالمائة مقارنة بسنة 2020 ليصل الى 60.9 مليون دينار.

كما خسر سهم الصناعات الكيميائية للفليور نسبة 2.5 بالمائة متأثرا بعمليات جني الارباح ليصل سعر التداول الى 88.720 دينار محققا حجم تداول ب87 الف دينار.