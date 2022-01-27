منوبة: ارتفاع عدد حالات الايواء بقسم الكوفيد بالقصاب وتسجيل 274 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

ارتفع عدد حالات ايواء المصابين بفيروس “كورونا” بولاية منوبة، الى 05 حالات بقسم الكوفيد بمعهد القصاب، وذلك من جملة 33 سرير اوكسجين متوفرة بالجهة وموزعة بين القصاب والمستشفى المحلي بطبربة، وفق معطيات نشرتها الادارة الجهوية للصحة بمنوبة، اليوم الخميس .

وسجلت الجهة، الثلاثاء الفارط، حالة وفاة جديدة بمعتمدية منوبة، ورصدت اليوم 274 اصابة جديدة، مقابل 272 حالة شفاء، اغلبها بالوسط المدرسي، لينخفض عدد الحالات الحاملة للفيروس، مقارنة بالاسبوع المنقضي الى 1214 حالة .

وكانت اغلب الحالات الايجابية المسجلة بمنوبة ب83 حالة ، قامت الادارة الجهوية للصحة بنقل مركز تقصي كوفيد 19 بها من مركز الصحة الاساسية المحاذي لمستشفى الرازي ، الى القاعة المغطاة للالعاب الفردية بالدندان، وذلك لتأمين افضل الظروف للمواطنين للانتظار والقيام بعمليات تقصي الفيروس.

وبلغ اجمالي الاصابات بفيروس كورونا بالجهة منذ انتشار الجائحة، 36100 إصابة، منعا 992 حالة وفاة، و33894 حالة شفاء .

يذكر ان ولاية منوبة سجّلت، تلقيح مجموع 276 ألفا و108 أشخاص حصلوا على جرعة اولى، و236 ألفا و984 شخصا حصلوا على جرعتين من جملة 300 ألف شخص و990 شخصا، مسجلين بمنظومة التلاقيح “ايفاكس”.