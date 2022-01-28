جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الجمعة 28 جانفي 2022

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الجمعة ، بعض الأخبار والمتفرقات من بينها مداخلة كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي حول مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل المزمع عقده خلال الشهر القادم و تقارير دولية تثبت أن 72 بالمائة من التلاميذ التونسيين عاجزون عن القراءة و75 بالمائة دون الحد الادنى في الرياضيات اضافة الى اطلاق مشروع لانشاء مصنع لقاحات مضادة لكورونا في المغرب .

وقد أورد موقع اذاعة “وزاييك أف أم ” مداخلة لكاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي الذي أوضح فيها أن العريضة الذي أمضاها الى جانب عدد من النقابيين يطالبون فيها بتأجيل مؤتمر الاتحاد المزمع عقده خلال الشهر القادم وانجاز حوار بين مختلف النقابيين حول النقاط الخلافية الخاصة بالنظام الداخلي وقررات الهياكل تجاوزت المائة امضاء وستتضاعف خلال الأيام القادمة .

واعتبر المتحدث ،أن الهدف من هذه العريضة الحفاظ على قوانين المنظمة ووحدتها وعدم اضعافها واصفا المرور بقوة لانجاز المؤتمر بالخطأ الجسيم في حق المنظمة وتاريخها لأن مخالفى القانون والنظام الداخلي سيبقى سيفا مسلطا على رقاب النقابيين ويفتح الباب لأعداء المنظمة لضربها .

ونشر موقع اذاعة “شمس أف أم ” تصريحا للخبير الدولي والأستاذ الجامعي والباحث في الشأنين التربوي والتنموي عماد بن عبد الله السديري ،أن التقارير الدولية تثبت أن التلميذ التونسي يعاني من مشاكل كبيرة في التعليم .

وأضاف السديري في برنامج “شمس معاك” أن التقرير الدولي أثبت أن التلميذ التونسي عند التحاقه بالمدرسة يفقد 50 بالمائة من قدراته ومهاراته بسبب رداءة التعليم .

وأشار المتحدث ، الى أن تقرير وزارة التربية الأخير يثبت أن الاشكال ينطلق منذ السنوات الأولى من التعليم الابتدائي حيث أقر التقرير أن 50 بالمائة من تلاميذ الابتدائي في تونس عاجزون عن القراءة باللغتين العربية والفرنسية .

وتطرق موقع راديو “اكسبريس أف أم ” الى مداخلة رئيس معهد تونس للسياسة أحمد ادريس الذي اعتبر فيها أن كشف رئيس الجمهورية لنتائج الاستشارة الوطنية تدخل في باب المغالطة الكبرى والضحك على ذقون التونسيين لأن نسبة 89 و82 بالمائة التي أعلن عنها الرئيس لا تمثل الا عددا قليلا جدا من المستوجبين ومن التونسيين ككل .

وأشار المتحدث ،الى أن التصريح بهذه الطريقة فيه توجيه للتونسيين للوصول الى نتائج مهيئة مسبقا .

وفي أخبار متفرقة ، نشر موقع اذاعة “موزاييك أف أم ” ،أن وزارة الصحة القطرية أعلنت عن تحديث القوائم الخضراء والحمراء للدول حسب تصنيف خطورة جائحة كوفيد 19 ضمن سياسة السفر والعودة لدولة قطر ،على أن تدخل التغييرات الجديدة حيز التنفيذ يوم الأحد 30 جانفي 2022 .

وأضاف الموقع ، أن تونس دخلت الى القائمة الحمراء الجديدة التي تضم 86 دولة .

وجاء في نفس الموقع أن الهيئة الأوروبية الناضمة للأدوية أعطت الضوء الأخضر لاستخدام عقار فايزر المضاد لكوفيد 19 في أول علاج من نوعه للمرض يؤخذ عن طريق الفم يحصل على ترخيص في أوروبا .

وذكر موقع اذاعة “ديوان أف أم ” ، أن السلطات في المغرب أعلنت عن اطلاق مشورع لبناء مصنع لانتاج اللقاحات ومن بينها اللقاحات المضادة لكورونا على أن يبدأ الانتاج نهاية جويلية القادم .