سيدي بوزيد: تسجيل 282 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 69 حالة شفاء

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، اليوم الجمعة، عن تسجيل 282 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و69 حالة شفاء، ليبلغ العدد الجملي للإصابات منذ انتشار الفيروس 33 ألفا و432 إصابة منها 30 ألفا و320 حالة شفاء و929 حالة وفاة.

وتتوزع الإصابات الجديدة على معتمديات السوق الجديد (3 اصابات) والمزونة (18 إصابة) ومنزل بوزيان (3 اصابات) وبئر الحفي (8 إصابات) و الرقاب (35 إصابة) والمكناسي (24 إصابة) وسيدي بوزيد الغربية (150 إصابة ) وسيدي بوزيد الشرقية (3 اصابات) والسبالة (15 اصابة) و سيدي علي بن عون (8 اصابات) واولاد حفوز (15 اصابة).

كما تم اليوم رفع 772عينة للتحليل، بلغ بموجبها العدد الجملي للعينات التي تم إجراؤها منذ انتشار فيروس “كورونا” 116 ألفا و336 عينة.

من جهة أخرى، بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود أمس الخميس حوالي 214 ألفا و678 شخصا، وفق المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “الكوفيد 19” في سيدي بوزيد رفيق نصيبي.

وأشار نصيبي، في تصريح لـ(وات)، إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ حوالي 119 ألفا و562 شخصا، والذين تلقوا الجرعة الثالثة جرعة تعزيز المناعة 15979 شخصا، وعدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح 226 حالة وكانت أغلبها أعراض طفيفة.

يذكر أن عدد الأشخاص الذين بادروا بالتسجيل بمنصة التلقيح لتلقي التطعيم ضد فيروس “كورونا” قد بلغ 258 ألفا و511 شخصا، حسب آخر تحيين.