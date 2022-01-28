مصالح الحرس الديواني بالصمار وسيدي بوزيد تتمكن من حجز كميات من البضائع المهربة بقيمة 476 ألف دينار

تمكنت مصالح الحرس الديواني بالصمار وسيدي بوزيد من حجز كميّات من البضائع الاستهلاكية والسجائر المهربة قدرت قيمتها ب476 ألف دينار للعمليتين.

وأوضحت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ أصدرته، الجمعة، أنه على إثر عمل استعلامي مفاده تحوز أحد الأشخاص على كميّة من البضائع المهرّبة المخزنة بمحل تابع له، قامت فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد بالتنسيق مع فرقة الرقاب ومع النيابة العمومية بمداهمة المحل المذكور.

وأشارت إلى أن المستودع تمّت مداهمته يوجد بمنطقة بعيدة عن مناطق العمران حيث تم حجز كميات من البضائع الاستهلاكية المهربة والمتمثلة في موّاد حديدية وصحيّة وتوابع الهواتف الجوال.

وتم تحرير محضر حجز في الغرض وقدرت قيمة البضاعة المحجوزة ب 176 ألف دينار.

كما تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصمارمن ضبط كميّات من السجائر المهربة قدرت ب42500 علبة سجائر أجنبية المصدر مخفية بين الكثبان الرملية.

وتم ذلك، وفق ما أوضحه المصدر ذاته، على إثر توفر معلومة مفادها قيام بعض الأشخاص بإخفاء بضاعة مهربة بالمنطقة الصحراوية بالجهة قصد تسليمها لاحقا إلى أشخاص آخرين بهدف ترويجها.

وأضاف، على إثرعمليتي تمشيط للمنطقة ورصد شاحنة بالقرب من المكان لم يمتثل سائقها لإشارة أعوان الدورية بالوقوف تمت مطاردتها وضبطها وبإخضاعها للتفتيش تبين أنها لا تحتوي على أية وثيقة جولان.

وبعد استشارة النيابة العمومية بالجهة تم الإذن بتحرير محضر في الغرض وبموجبه حجز البضاعة ووسيلة النقل وقدرت قيمة المحجوز الجملي بما يفوق ال300 ألف دينار.