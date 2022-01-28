الطبوبي بقفصة: لابد من المحافظة على شركة فسفاط قفصة والمطالبة بالحقوق لا تكون على حساب إستمرار الإنتاج

أكّد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يوم الجمعة بقفصة على ضرورة المحافظة على شركة فسفاط قفصة وإنقاذها ممّا آلت إليه أوضاعها من تدهور، وذلك بإعتبارها منشأة إقتصادية كبرى لها دور إقتصادي هامّ على الصعيدين الوطني والجهوي.

وقال الطبوبي في كلمة له بمناسبة إفتتاح أشغال المؤتمر 26 للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، إن شركة فسفاط قفصة لا يمكن لها أن تتحمّل لوحدها أعباء التشغيل بجهة قفصة، معتبرا أنّه بالإمكان المطالبة بالحقّ في التشغيل وفي التنمية دون تعطيل الإنتاج.

وشدّد الطبوبي في معرض حديثه عن الوضع العام في البلاد على أنه لا أحد اليوم في البلاد سواء سلطة أو أحزاب أو حتى هيئات أممية يستطيع أن يحدّد المُربّع الذي يتحرّك فيه الإتحاد العام التونسي للشغل، وعلى أن الإتحاد لا يُعطي “صكّا على بياض لأي كان ومهما كانت ثقته فيه”.

وذكّر في هذا السياق بموقف الإتحاد بخصوص إجراءات يوم 25 جويلية 2021 قائلا إنها “كانت إجراءات ضرورية وحتمية” لكنّ المطروح اليوم هو كيف يمكن تحويلها إلى نقطة قوّة وبناء على قاعدة التشاركية والمبادىء والثوابت الوطنية وليس على أساس حسابات ضيّقة أو إحتكار للقرار، وخاصة على ضوء ما تعرفه البلاد من أوضاع إقتصادية وإجتماعية صعبة.

وإعتبر الامين العام لاتحاد الشغل أنّه لا يمكن اليوم حلّ المعضلة الإقتصادية والإجتماعية في تونس دون حلّ المسألة السياسية، وأن المطلوب اليوم هو تجميع الناس حول مشروع وطني.

وأبرز الامين العام المساعد لاتحاد الشغل ورئيس المؤتمر أنور بن قدّور من ناحيته، أهمية المحافظة على إستقلالية قرار الاتحاد في إطار وحدة وتضامن منخرطيه، مشدّدا على تمسّك الاتحاد بالحوار الاجتماعي وبالحوار الوطني.

وسيقوم يوم الجمعة 131 مؤتمرا بإنتخاب مكتب تنفيذي جهوي جديد للإتحاد الجهوي للشغل بقفصة، يتكوّن من 11 عضوا وذلك من بين 22 مترشّحا لعضوية هذا المكتب.