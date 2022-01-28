صفاقس: 6 وفيات جديدة بوباء “كورونا” و802 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية

تواصل مؤشرات انتشار وباء “كورونا” منحاها التصاعدي في صفاقس، حيث أحصت الجهة 6 وفيات جديدة و802 إصابة بالوباء من مجموع 1825 تحليلا، وهو ما يمثل نسبة إيجابية تناهز 44 بالمائة، بحسب ما نشرته الإدارة الجهوية للصحة، اليوم الجمعة، في بلاغها الدوري.

ويقيم حاليا بأقسام العناية المركزة للمستشفيات العمومية، 18 مصابا بالوباء، وفي أقسام الأكسيجين 100 مصاب، وفي المصحات الخاصة 30 مصابا.

وتشير خارطة انتشار الوباء في الجهة التي نشرتها الإدارة الجهوية، إلى أن أغلب معتمديات الولاية الستة عشر ، باستثناء معتمديتي الحنشة والغريبة، تعرف في الأسبوع الرابع للموجة الخامسة، انتشارا واسعا للوباء وفي مقدمتها معتمدية صفاقس المدينة وصفاقس الجنوبية وقرقنة وساقية الزيت وساقية الداير.

وتشير الإحصائيات، إلى أن إجمالي الوفيات جراء الوباء بلغت حاليا 1919 وفاة، وإجمالي الحالات الإيجابية المثبتة بالتحاليل 72004 حالة، وحالات التعافي 60324 حالة.