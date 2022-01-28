نابل: تسجيل حالتي وفاة و425 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل، حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ مجموع الوفيات 1500 حالة منذ بداية الجائحة، وذلك وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة، عمر السليمي.

وأضاف المصدر ذاته، اليوم الجمعة، في تصريح ل”وات”، أنه تم تسجيل 425 إصابة جديدة بالفيروس على إثر القيام ب1077 تحليلا مخبريا، أي بنسبة تحاليل إيجابية تناهز 40 بالمائة، مشيرا إلى أن مجموع الحالات النشيطة بلغ 10194 حالة، من بينها 74 حالة إيواء بالمؤسسات الصحية.

وأضاف، في هذا السياق، أن نسبة استغلال اسرة الإنعاش بلغت 80 بالمائة بالقطاع العام و0 بالمائة بالقطاع الخاص، في حين بلغت نسبة استغلال اسرة الاوكسيجين 36 بالمائة بالقطاع العام، و28 بالمائة بالقطاع الخاص.

ويبلغ بذلك مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة بولاية نابل 64781 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 53087 حالة.

وتعود حالتي الوفاة الأخيرتين، لامرأة تبلغ من العمر 57 سنة أصيلة معتمدية الميدة، ورجل أصيل معتمدية قرمبالية يبلغ العمر 83 سنة.