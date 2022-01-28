مداهمة مركز تدليك بأريانة و إيقاف عدد من الأشخاص

تمكنت الفرقة المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بأريانة المدينة من مداهمة أحد مراكز التدليك بجهة المنزه السابع، حيث تم القبض على فتاتين بحالة تلبس مع حريفين، كما تم العثور أيضاً على فتاتين بملابس عارية بغرفة أخرى بصدد اغراء الحرفاء عبر وسائل الاتصال الاجتماعي.

كما تم العثور على طفلين صغيرين وقد اتضح وأنهما أبناء صاحبة المحل وهي من أصحاب السوابق العدلية في مجال اعداد محلات للدعارة ومفتش عنها لنفس السبب، وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل اعداد محل للخناء ومواصلة الأبحاث العدلية من أجل اهمال القصر ( الأطفال ).