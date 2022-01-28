وزير النقل يدعو الى تسريع استكمال منظومة الاستخلاص لشركة نقل تونس في أقرب الآجال

دعا وزير النقل، ربيع المجيدي، الجمعة، إلى التسريع في استكمال انجاز منظومة الاستخلاص لشركة نقل تونس، ووضعها فعليا على ذمة المواطن، في أقرب الآجال.

وأوصى المجيدي، خلال جلسة عمل خصصت للنظر في مدى تقدّم مراحل إنجاز منظومة الاستخلاص التي ستعتمدها شركة “نقل تونس” بمختلف المحطات المهيّأة بتونس الكبرى وعلى متن أسطولها بمختلف أنماطه، بتقديم تشخيص مشترك بين نقل تونس والمزوّد، بصفة علمية ودقيقة وبكامل الشفافية، للوضعية الحالية لهذا المشروع المعطّل، وفق ما أورده بلاغ لوزارة النقل.

كما أوصى بتحديد الإشكاليات ومواطن التعطيل فنيا وقانونيا وماليا بهدف الخروج، خلال الأيام القليلة القادمة، بجدول عمل ومتابعة يضبط تمشي استكماله وفق رزنامة آجال محدّدة لمختلف عمليات مسار الإنجاز وضبط المسؤوليات المتعلّقة بها.

وحثّ وزير النّقل كل الأطراف المتدخّلة والهياكل المعنية على تدارك التأخير الحاصل في استكمال انجاز هذه المنظومة التي ستمكّن من تحسين جودة عمليتي البيع والمراقبة وتأمينهما بالسرعة والنجاعة المرجوتين.

وبين ان هذه المنظومة ستساهم في مراقبة المداخيل ومتابعتها بصفة حينيّة علاوة على توفير قاعدة بيانات تتيح الاستغلال الأمثل للأسطول، بما ينعكس ايجابيا على إيرادات الشركة وبقية شركات النقل الحضري التي ستنخرط في اعتماد هذه التكنولوجيا الحديثة في إطار التكامل مع “نقل تونس”، في مرحلة ثانية، حسب المصدر ذاته.