المهدية: رصد حالة وفاة واحدة و242 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تعافي 222 مصابا

رصدت الفرق الطبية بالمهدية، الجمعة، وفاة مصاب واحد و242 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل تعافي 222 مصابا، طبقا لنتائج التحاليل المخبرية لـ768 عينة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 72 بالمهدية و53 بقصور الساف و41 بملولش و21 بالشابة و18 بالسواسي إلى جانب 13 بهبيرة و10 بالجم و5 بكل من شربان (مع حالة وفاة) وبومرداس و4 بأولاد الشامخ.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 31 ألفا و270 إصابة، من بينها 26 ألفا و256 حالة شفاء و811 حالة وفاة و4203 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 109 مواطنين، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 67 انتفعوا بالجرعة الأولى و6 بالجرعة الثانية و36 بالجرعة الثالثة.

وعادل عدد المنتفعين بجرعة واحدة من التلقيح 233 ألفا و26 فردا (96ر52 بالمائة من إجمالي سكان الجهة)، بينما بلغ عدد الملقحين بصفة كاملة 201 ألف و272 (ما يمثل 74ر45 بالمائة من سكان الجهة).

وبلغ مؤشر إشغال أسرة اإانعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر 92 بالمائة، فيما يقيم بمستشفيات الجهة حوالي 35 مصابا.