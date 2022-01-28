نشرة متابعة للوضع الجوي هذه الليلة..

اكد المعهد الوطني للرصد الجوي ان اليقظة تبقى مطلوبة على مستوى نشاط الملاحة والصيد البحري، تجاه شدّة الرياح بالمناطق الساحلية، والتي ستصل سرعتها الى 60 كلم/س في حين سيكون الطقس اجمالا صحوا هذه الليلة.

وتتراوح درجات الحرارة، وفق المعهد، بين 2 و7 درجات بالمناطق الداخلية وبين 7 و11 بالمعتمديات المطلّة على البحر في حين يكون الطقس قليل السحب على كامل البلاد.

ويتسم الطقس، صباح غد السبت، بهبوب رياح قوية على ولايات نابل وزغوان وسوسة والمنستير في حين تتراوح درجات الحرارة عامة بين 5 درجات بالكاف و12 درجة بالمناطق الساحلية.

وتشهد ولايات الوسط والجنوب أجواء صافية في حين يكون الطقس مغيما جزئيا بالشمال والسحب عابرة على مستوى ولايات سليانة وجندوبة والكاف.