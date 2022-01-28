توننداكس ينهي اسبوعه الاخير من شهر جانفي 2022 على ارتفاع بنسبة 4ر0 بالمائة

انهى مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، أسبوعه الممتد من 24 الى 28 جانفي 2022، على ارتفاع بنسبة 4ر0 بالمائة مدركا 07ر7102 نقطة وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

واعتبرت التونسية للأوراق المالية ان المؤشر الرئيسي للبورصة، بالكاد حقق ارتفاعا مع نهاية أسبوع من التداولات اتسم بصدور نتائج جيدة تتعلق بأنشطة الشركات المدرجة خلال الربع الأخير من سنة 2021 .

وسجلت سوق البورصة تداول زهاء 9ر16 مليون دينار على امتداد جلسات غابت عنها التداولات على شكل كتل ليأتي معدل التداول اليوم ضعيفا في حدود 4ر3 مليون دينار. وقد استحوذت “دليس” القابضة على 3ر3 مليون دينار مما يشكل حصة تقارب 20 بالمائة.

وتصدر سهم “سرفيكوم” قائمة الارتفاعات بنسبة 5ر21 بالمائة واقفل على سعر 130ر1 دينار في حين ارتفع سهم الشركة التونسية للاطارات المطاطية بنسبة 6ر14 بالمائة ليغلق على سعر 990ر2 دينار.

وتراجع سهم الشركة التونسية للصناعة الصيدلية بنسبة 9ر12 بالمائة الى 260ر4 دينار في حين خسر سهم العالمية لتوزيع السيارات القابضة بنسبة 1ر11 بالمائة الى 400ر0 دينار