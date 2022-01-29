عاجل :وزارة الداخليّة تحذّر من محاولة حقن تلاميذ بمادّة مجهولة أمام مدارسهم.. وتكشف آخر المستجدات

دعت الإدارة العامة للحرس الوطني الاولياء، إلى ضرورة الانتباه لأي عملية استدراج لأبنائهم التلاميذ عن طريق مدهم قطع حلويات ومحاولة حقنهنم بتعلة إجراء تلاقيح كورونا.

وكشفت الإدارة العامة للحرس الوطني الاولياء عن تفاصيل محاولات تحويل وجهة تلاميذ وحقنهم بمادة مجهولة خلال الفترة الممتدة من 24 جانفي الى غاية 28 جانفي 2022 :

1/باشرت الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل بالقصر قفصة قضية عدلية موضوعها تحويل وجهة قاصر من خلال إعتراض سبيل فتاة قاصر و محاولة حقنها و مدها بقطع حلوى بمحيط المدرسة الإبتدائية بلالة.

2/ باشر مركز الحرس الوطني بالهيشرية سيدي بوزيد قضية عدلية موضوعها تحويل وجهة قاصر من خلال إعتراض سبيل فتاة قاصر من طرف 03 أنفار على متن سيارة يقومون بمطاردة التلاميذ لمحاولة حقنهم .

3/تم إعلام إقليم الحرس الوطني بتطاوين عن تواجد سيارة على متنها نفران متواجدة بالقرب من المدرسة الإبتدائية بالمزطورية يقومان بإيهام التلاميذ بأنهم يقومون بتلاقيح بمقابل مادي .

4/ باشر مركز الحرس الوطني بكركر المهدية قضية عدلية موضوعها تحويل وجهة قاصر و تتمثل الحادثة في إعتراض سبيل قاصر بمحيط المدرسة الإبتدائية بكركر الجم من طرف رجل و إمرأة على متن سيارة ستافات ذات ترقيم أجنبي و أوهماه على أنهما فريق تابع لوزارة الصحة و يقومون بإجراء تلاقيح في الوسط المدرسي .

5/ باشر مركز الحرس الوطني بالسواسي قضية عدلية موضوعها محاولة التغرير بقاصر و تتمثل الحادثة في إعتراض سبيل التلاميذ بمحيط المدرسة الإبتدائية بالكساسبة السواسي و محاولة حقنهم مقابل قطع حلوى .

6/باشر مركز الحرس الوطني بهرقلة قضية عدلية موضوعها تحويل وجهة قاصر من خلال إعتراض سبيل التلاميذ بمحيط المدرسة الإبتدائية بهرقلة و محاولة حقنهم .