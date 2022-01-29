حادثة اختطاف 3 قاصرات واغتصابهنّ: هذا ما تقرّر في حقّ المتهمين #خبر_ عاجل

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 علي عبد المولى، بأنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، أصدر بطاقات إيداع بالسجن ضدّ 3 أطفال قصر وشاب، إثنان منهم تمّ إيداعهما بمركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني، وذلك بتهمة اختطاف ثلاث تلميذات يدرسن بإعدادية سيدي بوعلي وإحتجازهن بفيلا فاخرة بشط مريم.

ووفق موزاييك أف أم فقد تمّ عرض الفتيات اللواتي لا يتجاوز أعمارهن 15 عاما، على الطب الشرعي، وتأكد تعرضهن إلى الإغتصاب.

ويذكر أنّ الفرقة المختصة للبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل بسوسة الشمالية فتح محضر إثر ورود معلومة لفائدة الشرطة العدلية بحمام سوسة، مفادها وجود الفتيات اللواتي يدرسن باعدادية سيدي بوعلي ولا تتجاوز أعمارهن 15 عاما بفيلا فاخرة بشط مريم.

وتولت فتح بحث تحقيقي ضدّ المظنون فيهم بتهمة تحويل وجهة قصر واحتجازهن دون اذن قانوني والاعتداء عليهن بفعل الفاحشة والاغتصاب.