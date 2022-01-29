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القنوات الناقلة لمباراة تونس و بوركينا فاسو.. وهذا ترددها #خبر_ عاجل

2022/01/29 أهم الأخبار, المصدر, رياضة

يخوض منتخب تونس مباراة هامة ومرتقبة في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2021، أمام نظيره بوركينا فاسو، مساء اليوم السبت 29 جانفي 2022 على الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس.

تذاع مباريات كأس أمم أفريقيا 2022 على بي إن سبورت، وتحديدًا على باقة ماكس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتبث مباراة تونس وبوركينا فاسو عبر قناتي beIN SPORTS MAX 1, 2.

وهذا ترددها على كل من نايل سات و سهيل سات:

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على نايل سات:
• التردد: 12604

• الاستقطاب: أفقي

• الترميز: 27500

• معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على سهيل سات:
• التردد: 11585

• الاستقطاب: عامودي

• الترميز: 27500

• معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على نايل سات:
• التردد: 11013

• الاستقطاب: أفقي

• الترميز: 27500

• معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على سهيل سات:
• التردد: 11623

• الاستقطاب: عامودي

• الترميز: 27500

• معدل تصحيح الخطأ: 3/2

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