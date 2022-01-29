عاجل: محاولة حقن أطفال بمادّة مجهولة في المهديّة

الدكتور محجوب العوني يشخّص الوضع الوبائي في تونس.. ويحذّر من ارتفاع عدد اصابات الأطفال بأوميكرون

حادثة اختطاف 3 قاصرات واغتصابهنّ: هذا ما تقرّر في حقّ المتهمين #خبر_ عاجل

عاجل: فتح تحقيق قضائي في حق عبد المجيد الزار

” تطاوين: تسجيل حالتي وفاة و 133 إصابة جديدة بفيروس “كورونا

2022/01/29 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين، خلال 24 ساعة الماضية، حالتي وفاة جراء فيروس “كورونا”، الاولى بتطاوين الشمالية، والثانية بتطاوين الجنوبية، وبذلك يرتفع العدد الجملي لضحايا هذا الوباء خلال شهر جانفي الجاري الى 18 حالة.
وسجلت الادارة الجهوية للصحة، ايضا، وفق ما نشرته اليوم السبت على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي، 133 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال ذات الفترة، ليرتفع بذلك العدد جملي للمصابين خلال الشهر الجاري 1798 حالة.
وتتوزع الاصابات الجديدة، الى 48 حالة في تطاوين الشمالية، و28 اصابة في غمراسن، و23 اصابة في تطاوين الجنوبية، و 15 في البئر الاحمر ، و08 في رمادة، و06 اصابات في ذهيبة، و05 اصابات في بني مهيرة.
ويخضع 8 مصابين بالفيروس للعلاج بقسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين.
مر

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn