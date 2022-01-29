” تطاوين: تسجيل حالتي وفاة و 133 إصابة جديدة بفيروس “كورونا

سجلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين، خلال 24 ساعة الماضية، حالتي وفاة جراء فيروس “كورونا”، الاولى بتطاوين الشمالية، والثانية بتطاوين الجنوبية، وبذلك يرتفع العدد الجملي لضحايا هذا الوباء خلال شهر جانفي الجاري الى 18 حالة.

وسجلت الادارة الجهوية للصحة، ايضا، وفق ما نشرته اليوم السبت على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي، 133 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال ذات الفترة، ليرتفع بذلك العدد جملي للمصابين خلال الشهر الجاري 1798 حالة.

وتتوزع الاصابات الجديدة، الى 48 حالة في تطاوين الشمالية، و28 اصابة في غمراسن، و23 اصابة في تطاوين الجنوبية، و 15 في البئر الاحمر ، و08 في رمادة، و06 اصابات في ذهيبة، و05 اصابات في بني مهيرة.

ويخضع 8 مصابين بالفيروس للعلاج بقسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين.

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