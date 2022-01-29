الحرس الوطني يدعو الاولياء الى الانتباه لاي عملية استدراج لابنائهم

دعت الإدارة العامة للحرس الوطني الاولياء الى ضرورة الانتباه لأي عملية استدراج لأبنائهم التلاميذ عن طريق مدهم بقطع حلويات ومحاولة حقنهم بتعلة إجراء تلاقيح كورونا.

واشار بلاغ صادرعن الناطق الرسمي للادارة العامة للحرس الوطني انه تم تسجيل محاولات تحويل وجهة تلاميذ وحقنهم بمادة مجهولة من 24 جانفي الى غاية 28 جانفي 2022 بعدد من المناطق وقدمت تفاصيلها في الكشف التالي:

1/باشرت الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل بالقصر بولاية قفصة قضية عدلية موضوعها تحويل وجهة قاصر من خلال إعتراض سبيل فتاة قاصر ومحاولة حقنها و مدها بقطع حلوى بمحيط المدرسة الإبتدائية بلالة.

2/ باشر مركز الحرس الوطني بالهيشرية سيدي بوزيد قضية عدلية موضوعها تحويل وجهة قاصر من خلال إعتراض سبيل فتاة قاصر من طرف 3 اشخاص على متن سيارة يقومون بمطاردة التلاميذ لمحاولة حقنهم .

3/تم إعلام إقليم الحرس الوطني بتطاوين عن تواجد سيارة على متنها شخصان، بالقرب من المدرسة الإبتدائية بالمزطورية يقومان بإيهام التلاميذ بأنهم يقومون بتلاقيح بمقابل مادي .

4/ باشر مركز الحرس الوطني بكركر المهدية قضية عدلية موضوعها تحويل وجهة قاصر و تتمثل الحادثة في إعتراض سبيل قاصر بمحيط المدرسة الإبتدائية بكركر الجم من طرف رجل و إمرأة على متن سيارة ستافات ذات ترقيم أجنبي و أوهماه على أنهما فريق تابع لوزارة الصحة و يقومون بإجراء تلاقيح في الوسط المدرسي .

5/ باشر مركز الحرس الوطني بالسواسي قضية عدلية موضوعها محاولة التغرير بقاصر و تتمثل الحادثة في إعتراض سبيل التلاميذ بمحيط المدرسة الإبتدائية بالكساسبة السواسي و محاولة حقنهم مقابل قطع حلوى .

6/باشر مركز الحرس الوطني بهرقلة قضية عدلية موضوعها تحويل وجهة قاصر من خلال إعتراض سبيل التلاميذ بمحيط المدرسة الإبتدائية بهرقلة و محاولة حقنهم .