وزارة الصحة: تطعيم 5523 شخصا ضد كورونا يوم 28 جانفي الجاري

ذكرت وزارة الصحة اليوم السبت أنه تم بتاريخ يوم 28 جانفي الجاري تطعيم 5523 شخصا ضد كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين استكملوا التلاقيح المضادة لكورونا الى 6.222.157 شخصا وذلك منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح خلال شهر مارس الماضي

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا أن عدد الذين استكملوا التلاقيح يتوزع بين 4.583.342 ممن تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا و1.638.815 ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا مشيرة الى أن إجمالي عدد التلاقيح بلغ بذات التاريخ 12.731.605 جرعة

ولفتت الوزارة الى أن عدد المسجلين على منظومة ايفاكس لتلقي التلاقيح المضادة لكورونا بلغ يوم 28 جانفي الجاري 7.822.341 مسجلا داعية كل الراغبين/ات في تلقي التلاقيح الى المبادرة الى التسجيل على منظومة