العدد الجملي لمن استكملوا التلقيح ضد كورونا يناهز 6 ملايين 227 ألف شخص

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن العدد الجملي للأشخاص الذين استكملوا التلقيح المضاد لكورونا يناهز 6 ملايين 227 ألف شخص وذلك الى حدود يوم 29 جانفي الجاري.

وأفادت الوزارة، في بلاغها اليومي المتعلق بتحيين معطيات الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، أن أكثر من 5 آلاف شخص تلقوا يوم 29 جانفي الحالي التطعيم ضد فيروس كورونا منهم 1779 تحصلوا على الجرعة الثانية و1340 الجرعة الثالثة.

ولفتت الوزارة إلى أن العدد الاجمالي للتلاقيح تجاوز 12 مليونا و470 ألف تلقيح، ويتوزع على 4 ملايين و587 ألفا و155 للجرعة الثانية ، و1 مليون و25 ألفا و95 للجرعة الثالثة و أكثر من مليون للجرعة الثالثة.

وجددت الوزارة دعوتها لكافة المواطنين و المواطنات الراغبين بتلقي التلقيح المضاد لفيروس كورونا بالتسجيل في منصة “ايفاكس” المخصصة لذلك.