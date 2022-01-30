نابل: تسجيل 8 وفيات جديدة بكورونا خلال اليومين الأخيرين

سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل خلال اليومين الأخيرين، 8 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ مجموع الوفيات بالجهة، 1508 حالة منذ بداية الجائحة، وذلك وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة، عمر السليمي، في تصريح لصحفية “وات”.

وأضاف المصدر ذاته، الأحد، أنه تم تسجيل 573 إصابة جديدة بالفيروس على إثر القيام ب1392 تحليلا مخبريا، أي بنسبة تحاليل إيجابية قدرت ب41،2 بالمائة، مشيرا إلى أن مجموع الحالات النشيطة بلغ 9851 حال،ة من بينها 76 حالة إيواء بالمؤسسات الصحية.

وأضاف في هذا السياق، أن نسبة استغلال أسرة الإنعاش بلغت 80 بالمائة بالقطاع العام و0 بالمائة بالقطاع الخاص، في حين بلغت نسبة استغلال أسرة الأوكسيجين 38 بالمائة بالقطاع العام و28 بالمائة بالقطاع الخاص.

ويرتفع بذلك مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة بولاية نابل إلى 65353 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 54001 حالة.

وتتوزع حالات الوفيات الأخيرة المسجلة على معتمديات قرمبالية (4 حالات) وحالة بكل من منزل تميم وقربة ودار شعبان الفهري وبني خيار، وتتراوح أعمارهم بين 49 و94 عاما.