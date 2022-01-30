الكاف: تسجيل حالة وفاة و160 إصابة جديدة بكوفيد 19

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأحد، في تحيين جديد لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة كورونا، حالة وفاة و160 إصابة جديدة بعدوى الفيروس التاجي، وذلك بعد الكشف عن نتائج 319 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 28 جانفي، أي بنسبة إصابة تفوق 50 بالمائة من التحاليل المنجزة.

وأظهرت النتائج الجديدة ارتفاعا في عدد الإقامات بالمستشفيات، حيث وصل عدد المقيمين اليوم 20 مصابا، منهم 03 يقيمون في أقسام الإنعاش والعلاج المكثف، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 709 أشخاص، وكذلك العدد الجملي للاصابات المؤكدة بكوفيد ـ19 المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء، إلى 22315 حالة، مع تماثل 21523 شخصا للشفاء.

وتشير الاحصائية اليومية الجديدة إلى تطور كبير في عدد الحالات النشيطة التي وصلت خلال الأيام الخمسة الأخيرة الى 709 حالات، ما دفع الإدارة الجهوية للصحة بالكاف إلى التنبيه بوجود مخاطر كبيرة لانتشار الوباء في الجهة خلال الأيام القادمة، داعية المواطنين إلى ضرورة احترام البروتوكول الصحي في كل جوانبه، والقيام بعمليات التلقيح لمن لم يقوموا به أو لمن لم يستكملوا كامل مراحل التطعيم، وذلك بهدف كسر حلقة العدوى بالفيروس والحد من انتشار الوباء في الجهة.