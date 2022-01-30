كاس تونس – النتائج الكاملة لمقابلات الدور التمهيدي الثاني

في ما يلي النتائج الكاملة لمقابلات الدور التمهيدي الثاني لكاس تونس لكرة القدم التي اقيمت يومي الاحد والسبت :

الاحد 30 جانفي 2022

النجم الرياضي الرادسي – مستقبل المرسى 1-1 (ركلات الترجيح 3-4)

النادي الرياضي بجبنيانة – الاتحاد الرياضي القرطجاني 0-2

النهوض الرياضي بسيدي علوان – سكك الحديد الصفاقسي 1-0

النادي المجازي – امل جربة 0-0 (ركلات الترجيح 4-3)

مستقبل القصرين – الملعب الصفاقسي 1-0

الخطاف الرياضي بالقلعة الكبرى – النجم الرياضي بالفحص 0-1

الامل الرياضي بحفوز – الكوكب الرياضي بمنزل جميل 2-2 (ركلات الترجيح 5-4)

السبت 29 جانفي 2022

البدر الرياضي بالعين – مكارم المهدية 3-4

الجمعية الرياضية بالتحرير – الزيتونة الرياضية بشماخ صفر-1

الترجي الرياضي بالكريب – اولمبيك سيدي بوزيد صفر-صفر (6-5) بضربات الجزاء

المرجان الرياضي بطبرقة – نادي اولمبيك مدنين انسحاب نادي اولمبيك مدنين

المستقبل الرياضي بالسبيخة – اولمبيك الكاف 2-1

الشبيبة الرياضية بماجل بلعباس – النادي الرياضي القربي 2-صفر

التقدم الرياضي بساقية الداير – الملعب التونسي 3-5

هلال مساكن – الاولمبي للنقل 3-صفر

النادي الاولمبي بالكرم او المستقبل الرياضي بسكرة او نادي كرة القدم بالحمامات او النادي الرياضي بتاكلسة – الاتحاد الرياضي القليبي (اجلت لموعد لاحق)