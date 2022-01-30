كاس افريقيا للامم – مصر تتخطى المغرب وتضرب موعدا مع الكاميرون المستضيفة في نصف النهائي

تاهل المنتخب المصري الى الدور نصف النهائي لكاس افريقيا للامم لكرة القدم بفوزه على نظيره المغربي 2-1 بعد التمديد في المباراة التي اقيمت بينهما يوم الاحد على ملعب احمدو اهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي لحساب الدور ربع النهائي.

وبادر المنتخب المغربي بافتتاح التسيجل منذ الدقيقة السابعة عبر سفيان بوفال من ركلة جزاء لكن المنتخب المصري ادرك التعادل بواسطة محمد صلاح في الدقيقة 53 لينتهي الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل بهدف في كل شبكة.

وحسم المنتخب المصري بطاقة التاهل في الوقت الاضافي الاول بفضل هدف محمود حسن تريزيغيه في الدقيقة 100.

وسيواجه المنتخب المصري حامل الرقم القياسي في عدد مرات احراز اللقب القاري ب7 تتويجات اخرها سنة 2010 في المربع الذهبي يوم الخميس المقبل نظيره الكاميروني الفائز باللقب الافريقي في خمس مناسبات اخرها في نسخة 2017 على حساب المنتخب المصري بالذات.

يذكر ان المنتخب الكاميروني كان ازاح في الدور ربع النهائي يوم السبت نظيره الغامبي بهدفين دون رد.