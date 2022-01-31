الوضع الوبائي: تسجيل 20 حالة وفاة و6132 إصابة جديدة بكورونا يوم 29 جانفي الجاري

أفادت وزارة الصحة اليوم الاثنين أنه تم بتاريخ يوم السبت 29 جانفي الجاري تسجيل 20 حالة وفاة مصرح بها أوليا و6132 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفايات والاصابات منذ ظهور فيروس كورونا بالبلاد خلال سنة 2020 على التوالي الى 26271 وفاة و 907239 إصابة

ولفتت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تطور الوضع الوبائي بالبلاد الى أن نسبة التحاليل الإيجابية بلغت يوم 29 جانفي الجاري 30.41 بالمائة من جملة 20166 تحليلا منجزا بذات التاريخ

وأضافت الوزارة أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة بلغ يوم السبت 29 جانفي الجاري 1042 حالة و191 حالة بأقسام الانعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص و 52 حالة تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص