تطاوين: تسجيل 20 حالة وفاة وحوالي الفي إصلبة بفيروس “كورونا” منذ بداية شهر جانفي الجاري

سجلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين، خلال ال48 ساعة الماضية، حالتي وفاة جراء فيروس “كورونا” في معتمدية بتطاوين الجنوبية، وبذلك يرتفع العدد الجملي لضحايا هذا الوباء خلال شهر جانفي الجاري، الى 20 حالة.

وسجلت الادارة الجهوية للصحة، وفق ما جاء، اليوم الاثنين، على صفحتها الرسمية على شبكة، 160 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يومي 30 و31 جانفي الجاري.

وتتوزع هذه الاصابات، الى 61 حالة في تطاوين الشمالية، و33 اصابة في تطاوين الجنوبية، و20 اصابة في غمراسن، و 17 في البئر الاحمر، و11 في رمادة، و06 اصابات في كل من ذهيبة والصمار وبني مهيرة، ليرتفع العدد الجملي للمصابين بالفيروس خلال الشهر الجاري الى 1958 حالة.

ويخضع، حاليا، 10 مصابين بفيروس كورونا للعلاج بقسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ومصاب في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن، وآخر في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي برمادة.