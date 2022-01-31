بنزرت: تحرير 348 محضر مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي الجاري

حرّرت فرق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت 348 محضر مخالفة خلال شهر جانفي الجاري، وفق ما افاد به، اليوم الاثنين، المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.

وأوضح المصدر ذاته لـ”وات” انه تم تركيز المراقبة على الاحتكار وعمليات الاتجار في المواد المدعمة بطرق تخالف القوانين الجاري بها العمل وهو ما مكن من منع 5 مخابز من التزود بالفرينة المدعمة، وحجز 33.2 طنا من الفرينة مع تحرير محاضر بحث في الغرض وتسليط خطايا مالية هامة، علاوة على تحرير 348 محضر بحث ، منها 135 محضر في قطاع المواد الغذائية و58 محضرا في قطاع الخضر والغلال، و44 محضرا في مجال المخابز والمرطبات، و30 محضرا في قطاع الدواجن والبيض، و28 محضرا في قطاعات مختلفة.

وأضاف ان فرق الرقابة تولت خلال شهر جانفي الجاري حجز 34 طن من الفرينة والسميد، و 709 لترات من الزيوت النباتية، و511 كلغ من المرغرين و350 قطعة صلامي، و294 قطعة كايك، و10 كلغ جبن مرحي، و70 قطعة مرطبات، و320 وحدة مواد مختلفة، تم إعادة ضخ الصالح منها للاستهلاك في مسالك التوزيع القانونية واتلاف غير الصالح.