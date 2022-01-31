تطورات جديدة بخصوص قضيّة “الكوكايين” التي تورّط فيها عدد من المشاهير #خبر_ عاجل

قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة ” تفكيك” القضية المتعلقة بشبكة تعاطي وترويج الكوكايين التي تورط فيها عدد من الوجوه الفنية والرياضية ، حيث تقرّر افراد” المستهلكين بالاحالة على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بأريانة لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بمسك مادة مخدرة والحيازة بنية الاستهلاك.

وحسب معطيات توفرت لموزاييك فان قائمة من المتهمين في قضية تعاطي وترويج الكوكايين تقرر احالتهم على أنظار الدائرة الجناحية بعد أن ثبت لدى قلم التحقيق تورطهم في جرائم المسك والحيازة بنية الاستهلاك.

وحسب ذات المعطيات فان قائمة” المفردين” بالاحالة على الدائرة الجناحية تضم حوالي 8 متهمين جلهم بحالة ايقاف، وينتظر تعيين جلسة محاكمتهم الأسبوع القادم حول ما نسب اليهم من أفعال. وفي المقابل سيبقى باقي الملف من أنظار قاضي التحقيق وتحديدا الجزء المتعلق بجرائم الترويج والتوسط والنقل وتهيئة مكان لترويج المخدرات وغيرها من الجرائم ذات الصبغة الجنائية.