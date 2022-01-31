توننداكس يستهل معاملات الاسبوع متراجعا بنسبة 1ر0بالمائة

استهل المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، معاملات الاسبوع متراجعا بنسبة 1ر0 بالمائة، ليبلغ 84ر7092 نقطة مع مبادلات بقيمة 6ر5 مليون دينار، وفق معطيات لشركة الوساطة بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وعاد افضل أداء خلال الحصة، الى سهم البطارية التونسية اسد، ليزيد بنسبة 4ر5 بالمائة وسعر 550ر1 دينار، وسط معاملات بقيمة 141 الف دينار

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وحقق سهم سرفيكوم أداءا إيجابيا خلال الحصة بنسبة 2ر4 بالمائة وسعر 230ر1 دينار، وسط معاملات بقيمة 44 الف دينار، وليشهد السهم ارتفاعا بنسبة 5ر25 بالمائة منذ بداية السنة.

في المقابل تصدر سهم سلكوم قائمة الاسهم الاكثر خسارة خلال الحصة، دون تسجيل اي مبادلات بشانه ، ليتقهقر بنسبة 3ر4 بالمائة وسعر 450ر4 دينار، وليحقق السهم مرابيح خلال سنة 2021 بقيمة 9ر60 مليون دينار، اي بتطورا بلغ 15 بالمائة.

وعلى غرار الحصص السابقة، كان سهم شركة صنع المشروبات بتونس الاكثر تداولا خلال الحصة مراكما ارباحا بقيمة 2 مليون دينار، لينهي السهم الحصة متدحرجا بنسبة 8ر0 بالمائة وسعر 230ر18 بالمائة .