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بطولة الرابطة المحترفة الاولى: برنامج مباريات الجولة الثامنة

2022/01/31 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي السبت والاحد 5 و6 فيفري القادم دون حضور الجمهور انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا:

–المجموعة الاولى
السبت 5 فيفيري 2022
ملعب المتلوي
نجم المتلوي – النادي الصفاقسي
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي – اتحاد تطاوين
ملعب يحدد لاحقا
الترجي الرياضي – امل حمام سوسة
الاحد 6 فيفري 2022
ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف – اتحاد بن قردان

–المجموعة الثانية
السبت 5 فيفري 2022
ملعب خواجة بالمهدية
مستقبل الرجيش – النادي الافريقي
الاحد 6 فيفري 2022
ملعب الشابة
هلال الشابة – الاتحاد المنستيري
ملعب حمام سوسة
النجم الساحلي – مستقبل سليمان
ملعب باجة
الاولمبي الباجي – الترجي الجرجيسي

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