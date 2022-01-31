بطولة الرابطة المحترفة الاولى: برنامج مباريات الجولة الثامنة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي السبت والاحد 5 و6 فيفري القادم دون حضور الجمهور انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا:

–المجموعة الاولى

السبت 5 فيفيري 2022

ملعب المتلوي

نجم المتلوي – النادي الصفاقسي

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي – اتحاد تطاوين

ملعب يحدد لاحقا

الترجي الرياضي – امل حمام سوسة

الاحد 6 فيفري 2022

ملعب حمام الانف

نادي حمام الانف – اتحاد بن قردان

–المجموعة الثانية

السبت 5 فيفري 2022

ملعب خواجة بالمهدية

مستقبل الرجيش – النادي الافريقي

الاحد 6 فيفري 2022

ملعب الشابة

هلال الشابة – الاتحاد المنستيري

ملعب حمام سوسة

النجم الساحلي – مستقبل سليمان

ملعب باجة

الاولمبي الباجي – الترجي الجرجيسي