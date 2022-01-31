بطولة الرابطة المحترفة الاولى: برنامج مباريات الجولة الثامنة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي السبت والاحد 5 و6 فيفري القادم دون حضور الجمهور انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا:
–المجموعة الاولى
السبت 5 فيفيري 2022
ملعب المتلوي
نجم المتلوي – النادي الصفاقسي
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي – اتحاد تطاوين
ملعب يحدد لاحقا
الترجي الرياضي – امل حمام سوسة
الاحد 6 فيفري 2022
ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف – اتحاد بن قردان
–المجموعة الثانية
السبت 5 فيفري 2022
ملعب خواجة بالمهدية
مستقبل الرجيش – النادي الافريقي
الاحد 6 فيفري 2022
ملعب الشابة
هلال الشابة – الاتحاد المنستيري
ملعب حمام سوسة
النجم الساحلي – مستقبل سليمان
ملعب باجة
الاولمبي الباجي – الترجي الجرجيسي