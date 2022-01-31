مصالح الحرس الديواني بصفاقس تحبط محاولات تهريب 6 اطنان من المواد الغذائية المدعمة

أحبطت مصالح الحرس الديواني بصفاقس، اليوم الإثنين محاولات تهريب كميات هامة من المواد الغذائية المدعمة قاربت 6 اطنلن .

واوضحت الادارة العامة للديوانة، في بلاغ لها ، ان المحجوزات كانت محملة على متن 3 شاحنات خفيفة لا يملك أصحابها في شأنها أية وثيقة تثبت شرعية مسكها ونقلها.

اوضحت ان دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصخيرة حجزت 2400 كيلوغرام من مادة المقرونة على متن وسيارتي نقل في حين حجزت فرقة الحرس الديواني بصفاقس 1450 كيلوغرام من مادة “المقرونة” و1100 كيلوغرام من الكسكسي و1000 كيلوغرام من السميد.

واشارت الى ان هذه العمليات تندرج في اطار مكافحة تهريب المواد المدعمة وانه تم تحرير محاضر حجز في الغرض لمحاولة التصدير خلسة لبضاعة محجرة.