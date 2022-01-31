كميات الحليب المنتجة في تونس خلال سنة 2021 ارتفعت الى مليار و 474 مليون لتر

ارتفعت كميات الحليب المنتجة في تونس، خلال سنة 2021 ،الى مليار و 474 مليون لتر مما شكل زيادة بنسبة 8ر3 بالمائة مقارنة بسنة 2020 وفق المرصد الوطني للفلاحة.

وقدر المرصد مخزون الحليب الحليب المعقم الى موفي ديسمبر 2021 ، قرابة 6ر25 مليون لتر علما وان مستويات المخزون ناهزت 7ر38 مليون لتر خلال نفس الفترة من سنة 2020.

وتراجع بالتالي مخزون الحليب ، الذي شكل ارتفاعه في عدة مناسبات، احد مطالب المهنيين الداعية الي التقليص فيه عبر تشجيع التصدير بنسبة 86ر33 بالمائة.

وكانت المنظمات المهنية دعت في 25 ماي 2021، الحكومة إلى عقد لقاء عاجل للنظر في مشكل ارتفاع مخزون الحليب المعلب إلى نحو 47 مليون لتر.

ويمتلك الفلاحون في تونس زهاء 412 الف بقرة حلوب من بينها 248 ألف بقرة من نوع “هولشتاين و 164 الف بقرة هجينة مما يمثل زهاء 40 بالمائة من القطيع.