المهدية: النسبة اليومية للعينات الايجابية للإصابة بفيروس كورونا المستجد تصل مستوى 52 بالمائة

بلغت النسبة اليومية للعينات الايجابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالمهدية، الاثنين، 52 بالمائة بعد تسجيل 154 إصابة جديدة من أصل 297 عينة جرى تحليلها بالمخابر المختصة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 27 بالجم و26 بكل من المهدية وشربان و15 بقصور الساف و14 بالشابة و12 بملولش و11 بأولاد الشامخ إلى جانب 9 بهبيرة و8 بالسواسي و4 بسيدي علوان وإصابتين (02) ببومرداس.

ورصدت الفرق الطبية بالجهة حالتي وفاة لمصابين بمعتمديتي الجم وسيدي علوان بالإضافة غلى تماثل 256 مصاب للشفاء التام.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 31 ألفا و992 إصابة من بينها 26 ألفا ةو821 حالة شفاء و815 حالة وفاة زيادة على 4356 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 120 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 55 انتفعوا بالجرعة الأولى و21 بالجرعة الثانية و43 بالجرعة الثالثة فيما تلقى مواطن واحدة تطعيما بهدف السفر خارج البلاد.

وارتفع العدد الجملي للمنتفعين بجرعة واحدة إلى 233 ألفا و168 فرد وهو ما يمثل 99ر52 بالمائة من إجمالي سكان الجهة مقابل 201 ألف و639 ملقاحا بصفة كاملة (82ر45 بالمائة).

وتتواصل نسبة إشغال أسرة الانعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر عند 100 بالمائة بينما يرقد 37 مصاب بمختلف مستشفيات الجهة.