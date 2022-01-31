بن عروس: انخفاض عدد الحالات النشيطة إلى 2441 حالة

بلغ عدد الحالات النشيطة التي ماتزال حاملة لفيروس “كورونا” في ولاية بن عروس، الى حدود يوم أمس الأحد، 2441 حالة، وفق اخر تحيين للادارة الجهوية للصحة ببن عروس.

وانخفض عدد الحالات النشيطة مقارنة بالاسبوع المنقضي، وفق ما أفاد به مدير ادارة الصحة الوقائية بالجهة، فتحي اللطيف، بنحو 245 حالة تأكد تعافيها من الفيروس.

وسجلت ولاية بن عروس يوم أمس الأحد 157 حالة ايجابية جديدة بعد ان تم إجراء 351 تحليل عينة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة الى 44749 اصابة.

كما تلقت الإدارة إعلاما بحالتي وفاة يوم امس جراء الإصابة بالفيروس ليبلغ اجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 1146 حالة وفاة.

ويقيم بالمستشفى الجهوي الياسمينات 11 مصابا تم ايواؤهم بسبب حاجتهم للمتابعة الصحية، لتبلغ في الاثناء نسبة اشغال اسرة الاوكسيجين 53 فاصل 57 بالمائة من طاقة الاستيعاب القصوى للمستشفى.