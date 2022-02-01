الوضعية بأقسام كوفيد 19 بالمستشفيات تحت السيطرة حتى الان رغم الضغط الناجم عن الموجة الخامسة من انتشار كورونا

أفاد مدير عام الهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة، نوفل السمراني، اليوم الثلاثاء، أن الوضعية بأقسام ايواء مصابي كوفيد19 بالمستشفيات تحت السيطرة حتى الان رغم الضغط الناجم عن الموجة الخامسة لانتشار فيروس كورونا.

وأضاف السمراني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان عدد المرضى الذين تم ايواؤهم بالمستشفيات العمومية قفز من 100 مريض مقيم في شهر ديسمبر المنقضي الى 1200 مصاب خلال الفترة الحالية.

ولفت الى أن أغلب مصابي كورونا المقيمين بالمستشفيات بحاجة الى الاكسجين الطبي مما أدى الى ارتفاع نسبة اشغال اسرة الاكسجين في المؤسسات الصحية مقارنة بأقسام الانعاش.

وأكد أن استهلاك الاكسجين الطبي لم يتخط المستوى المسموح به، مبينا ان طاقة الاستهلاك تقدر بـ 77 ألف لتر يوميا فيما تبلغ كمية الانتاج 100 ألف لتر في اليوم.

ويقدر مخزون تونس من الأكسيجين بنحو 600 ألف لتر وتتوفر المستشفيات العمومية على 5 آلاف مكثف اكسجين و6 مولدات اكسجين بصدد الاستغلال فيما لازالت 4 مولدات في طور التركيز.

وذكر أنه لتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية وتوفير اسرة لمرضى غير كوفيد-19 تم تفعيل عمل 4 مستشفيات ميدانية من مجموع 12 مستشفى مؤكدا ان هذا العدد مرشح للارتفاع.

وأشار الى أن المستشفيات الميدانية المعنية هي مستشفى المنزه الذي لم ينقطع عن استقبال المرضى والمرسى وباجة وصفاقس، لافتا الى ان طاقة استيعاب هذه المستشفيات يتراوح بين 80 الى 30 مريضا للمستشفى الواحد.

وشدّد المسؤول بوزارة الصحة على ضرورة احترام الاجراءات الوقائية والاقبال على التلقيح للتقليص من الحالات الخطرة وتفادي الايواء بالمستشفيات.