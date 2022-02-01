قبلي: أكثر من 80 ألف شخص يتمون التلقيح ضد فيروس “كورونا”

أكد كاهية مدير الرعاية الصحية الاساسية بالادارة الجهوية للصحة بقبلي، الدكتور علي الطبال، أن عدد الذين اتموا عملية التلقيح ضد فيروس “كورونا” بالجهة، سواء عبر تلقي جرعتين من التطعيم، او جرعة واحدة من لقاح “جونسون”، او جرعة واحدة من اللقاح بسبب التعرض للاصابة بالفيروس سابقا، 80 ألف شخص.

وأشار المصدر ذاته، إلى ان العدد الجملي للملقحين بالجهة تجاوز الى حد الان 93 الف شخصا، داعيا الى مزيد الاقبال على التطعيم لمنع تدهور الوضع الوبائي، خاصة وان التلاقيح اثبتت جدواها في الحد من خطورة المرض ومن حالات الوفاة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” خلال الموجة الجديدة التي تمر بها البلاد.

ودعا الطبال، الاولياء الى الاقبال على تطعيم ابنائهم الذين تتراوح اعمارهم بين 12 و18 سنة عبر اصطحابهم الى مراكز التلقيح بمختلف معتمديات الولاية، خاصة وان هذه العملية تقتضي الحصول على موافقة الولي.