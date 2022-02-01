جندوبة: تسجيل حالتي وفاة وأكثر من 240 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجلت ولاية جندوبة، خلال يومي 29 و30 جانفي المنقضي، حالتي وفاة بفيروس “كورونا “، كما سجل عدد المقيمين بقسم الإنعاش بمستشفيات طبرقة وجندوبة خلال ذات الفارة، ارتفاعا، حيث بلغ 7 مصابين، وهي أعلى حصيلة تسجل بالجهة منذ بداية الجائحة في 2020، وذلك بعد ان تعززت قدرة الجهة بالترفيع في عدد اسرة الإنعاش من سريرين الى 7 أسرة.

وارتفع، بدوره، عدد المقيمين بأقسام “الكوفيد” بمستشفيات الولاية، حيث بلغ 32 مصابا، وهي أعلى حصيلة منذ بداية الموجة الخامسة في مطلع جانفي المنقضي.

وسجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بالجهة خلال يومي 29 و 30 جانفي المنقضي، 241 إصابة جديدة، وذلك بعد رفعها لنحو 687 عينة، وفق ما ورد في تحيينها اليومي لحصيلة الإصابات والوفيات والوضع الوبائي بالجهة الصادر صباح اليوم الثلاثاء.

وناهز اجمالي الإصابات بفيروس “كورونا” بالجهة منذ بداية الجائحة في افريل من سنة 2020، نحو 28600 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 819 حالة وفاة، عشرة منهم توفوا خارج ارض الوطن.

وتأتي الدائرة الصحية بجندوبة في طليعة عدد الإصابات والوفيات باعتبارها الأكثر حجما من حيث عدد السكان، الذي يناهز 150 الف ساكن من مجموع 400 الف ساكن بكامل انحاء الجهة، وذلك بعد ان تجاوز عدد الإصابات بها 10 الاف إصابة و280 حالة وفاة.

فيةالمقابل، تتذيل الدائرة الصحية وادي مليز ، وهي الأقل من حيث عدد السكان أيضا، لائحة الإصابات والوفيات بهذا الفيروس، وذلك من خلال عدم تجاوز الإصابات فيها 1400 إصابة، وعدد الوفيات 37 حالة، متقدمة في هذا الجانب فقط، على الدائرة الصحية بطبرقة بأكثر من 17 حالة وفاة.