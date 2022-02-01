المنستير-كوفيد19: تسجيل 4 وفيات و164 إصابة إضافية و84 حالة إيواء بالمؤسسات الاستشفائية بالجهة

سجّلت الجهة الصحية بالمنستير، في الفترة مارس 2020-30 جانفي 2022، التصريح بمجموع 1049 وفاة منها 4 وفيات مصرح بها بتاريخ 30 جانفي الجاري بمعتمديات المنستير وجمال وقصر هلال، و53 ألفا و445 إصابة من بينها 164 إصابة إضافية، وفق ما أعلنته، اليوم الثلاثاء، الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وتطوّرت الحالات النشطة بتاريخ 30 جانفي 2022 إلى 11 ألفا و919 حالة نشطة مقابل 11 ألفا و822 حالة نشطة بتاريخ 29 جانفى الجاري، كما وارتفعت الحالات المصابة المقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة إلى 84 حالة مقابل 81 حالة بتاريخ 29 جانفى الجاري، و83 حالة بتاريخ 28 جانفى 2022.

ورفّعت الإدارة الجهوية للصحة في عدّد أسرة “الكوفيد” بالمستشفيات الصحية العمومية بالجهة إلى 120 سريرا بتاريخ 30 جانفى الماضي من بينها 72 سريرا بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير الذي تقيمه به بتاريخ 30 جانفى الماضي 50 حالة مصابة منها 11 حالة مقيمة بقسم الإنعاش والعناية المركزة.

وشهدت الجهة الصحية بالمنستير خلال الـ14 يوما الأخيرة 8175 إصابة أي 1349 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن بولاية المنستير، لتحافظ الجهة وجميع معتمدياتها على مستوى اختطار مرتفع جدّا.

وارتفعت النسبة الجهوية للأشخاص الّذين استكملوا التلقيح ضدّ فيروس “كورونا” المستجد إلى 53.29 في المائة من مجموع سكان ولاية المنستير، و73.95 في المائة من الذين تفوق أعمارهم 15 سنة بالجهة.