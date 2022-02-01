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صرف أجور جزء من الجامعات فقط: جامعة التعليم العالي على الخط

2022/02/01 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

عبرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل عن استنكارها “الشديد”، تأخر صرف أجور الجامعيين الذي تجاوز هذه المرة نهاية الشهر.

وأكــد الكاتب العام للجامعة نزار بن صالح، اليوم الثلاثاء، بأن صرف أجور الجامعيين اصبح يشهد تأخرا في كل مرة ويوم امس تم صرف أجور بعض الجامعات فقط

وأشار الى أن هذا التأخير يتسبّب في كل مرّة في عديد الإشكاليات للجامعيين في علاقة بالتزاماتهم البنكية أو في علاقة بنفقاتهم اليومية ومجابهة الوضع الاقتصادي .

وأضاف بن صالح في تصريحه لشمس أف أم، بأنه لا توجد تصريحات رسمية تؤكد بأن البلاد في ضائقة مالية ,مشددة على ضرورة مصارحة الشعب بحقيقة وضعية المالية العمومية في تونس.

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