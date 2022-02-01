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آخر أخبار كاس امم افريقيا..

2022/02/01 أهم الأخبار, المصدر مع وات, رياضة

سيغيب اللاعب أحمد حجازي عن منتخب مصر حتى نهاية منافسة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المتواصلة فعالياتها بالكاميرون (9 جانفي الى 6 فيفري) حسب ما أعلنت عنه الجامعة المصرية لكرة القدم في وقت سابق.

و جاء في بيان الجامعة المصرية أن ” الأشعة التي أجراها اللاعب أحمد حجازي أوضحت إصابته بتمزق في أوتار العضلة الضامة وأن حالته تستوجب العلاج في أحد المراكز المتخصصة، ما يعني عدم تمكنه من استكمال المنافسة التي تختتم يوم الأحد المقبل”.

وكان احمد حجازي قد أصيب في لقاء مصر أمام المغرب لحساب ربع نهائي كاس إفريقيا للأمم التي عادت فيها الكلمة للفراعنة بنتيجة (2-1) وهي الإصابة التي منعته من استكمال المقابلة وتم تعويضه.

ويذكر أنّ المنتخب المصري سيلاقي منتخب البلد المضيف، منتخب الكاميرون يوم الخميس بداية من الثامنة مساء في مقابلة الدور نصف النهائي، على أن تجمع المباراة الاولى يوم غد الاربعاء السنيغال ببوركينا فاسو في نفس التوقيت.

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