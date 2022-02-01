النجم الساحلي يعلن رفع عقوبة منع الانتداب المسلطة عليه

اعلن النجم الساحلي يوم الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك انه تم تفعيل اتفاقية جدولة خلاص خطية مهاجمه الإيفواري سليمان كوليبالي مع الاهلي المصري وذلك بتسديد القسط الأول من المبلغ المتخلد بذمة الفريق.

واضاف فريق جوهرة الساحل انه تم تبعا لذلك رفع عقوبة منع الانتداب التي كانت مسلطة عليه بتاريخ اليوم الثلاثاء.

وكان النجم الساحلي ابرم اتفاقا مع الاهلي المصري بخصوص جدولة دفع الاموال في علاقة بقضية سليمان كوليبالي. وينص الاتفاق على دفع مبلغ جملي قدره مليون و880 الف دولار على اربعة اقساط متساوية قيمة كل واحدة منها 470 الف دولار.

وحسب الاتفاق، فان الاقساط الثلاثة المتبقية ستدفع في31 جويلية 2022 و31 جانفي 2023 و31 جويلية 2023.

وتاتي العقوبة بعد تعاقد النجم الساحلي في ماي 2019 مع سليمان كوليبالي في وقت لم يصدر خلاله الفيفا بعد حكمه النهائي في القضية المرفوعة من ناديه السابق الاهلي المصري الذي اعتبر ان اللاعب الايفواري قام بفسخ عقده من جانب واحد سنة 2017.

وسلطت الفيفا اثر استكمال النظر في ملف القضية خطية على سليمان كوليبالي بقيمة مليون و436 ألف دولار الى جانب منع النجم الساحلي من الانتداب وايقاف اللاعب عن النشاط لمدة 6 اشهر وذلك الى حين دفع الغرامة المالية.

واستانفت ادارة النجم الساحلي العقوبة لدى المحكمة الرياضية الدولية التي ايدت قرار الفيفا الى جانب دفع غرامات التاخير واتعاب التقاضي.