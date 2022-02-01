هام: نحو تنفيذ اضراب في قطاع التاكسي الفردي

أفاد الأمين العام للإتحاد التونسي للتاكسي الفردي فوزي الخبوشي، بأن الإتحاد يعتزم تنفيد إضراب في الأيام القادمة بنسبة 90 %.

وأشار الخبوشي، في مداخلته له اليوم الثلاثاء على ديوان أف أم ، الى أن ذلك يأتي على خلفية الزيادة في أسعار المحروقات التي أقرتها كل من وزارتي الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات، معتبرا أن هذا القرار مفزع وسيء في ظل الحالة الأوضاع الاقتصادية المتردية، حسب تعبيره.

وأوضح المصدر ذاته أن الإتحاد التونسي للتاكسي الفردي قد قدم مقترحا الى سلطة الاشراف يتضمن دعوة للزيادة في التعريفة لكنه لم يتلقى ردا الى حد الان.