بالأسماء: رؤساء وممثلو 13 ناديا يقررون عدم استئناف نشاط بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نهاية الاسبوع الحالي

أعلن عدد من رؤساء وممثلي أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم قي اعقاب اجتماع انعقد اليوم الثلاثاء بتونس العاصمة قرارهم بعدم استئناف نشاط بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في نهاية الاسبوع الجاري.

وجاء في بلاغ نشرته الصفحة الرسمية لمستقبل سليمان على موقع فايسبوك “نحن رؤساء وممثلي اندية الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المجتمعين اليوم الثلاثاء 1 فيفري 2022 بتونس العاصمة، وبعد التداول في الوضعية المالية الكارثية لاغلب النوادي، وامام تفاقم خطر عدم ايفاء الأندية بالتزاماتها المالية مع عدم الاستجابة للمطالب التي سبق عرضها على سلطة الاشراف ووزارة الشؤون الاجتماعية، قررنا عدم استئناف نشاط البطولة الى حين البت فيها”.

وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت يوم الاثنين عن استئناف نشاط بطولة الرابطة المحترفة الاولى في نهاية الاسبوع الحالي باقامة مقابلات الجولة ايابا من منافسات المرحلة الاولى بمجموعتيها الاولى والثانية وذلك اثر انتهاء مشاركة المنتخب التونسي في نهائيات كاس افريقيا للامم الجارية بالكاميرون.

وقد حصلت وكالة تونس افريقيا للأنباء على قائمة أسماء رؤساء الأندية وممثليها الذين حضروا الاجتماع وهم أحمد البلي (الاتحاد المنستيري) – وليد الجلاد (مستقبل سليمان) – حافظ بن أحمد وماهر القروي (النجم الساحلي) – معاوية الكعبي (نادي حمام الأنف) – محمد علي العروي (مستقبل الرجيش) – كمال والي (الأولمبي الباجي) – القنطاوي النوري (أمل حمام سوسة) – عماد الوريمي (ترجي جرجيس) – سامي بالكاهية (النادي البنزرتي) – محمد الديناري (نجم المتلوي) – يوسف العلمي (النادي الافريقي) – هشام بلقاسم (اتحاد بن قردان) – عكرمة ودان (اتحاد تطاوين).

وخلت القائمة من ممثلي فرق الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي وهلال الشابة.