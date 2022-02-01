الجامعة العامة للصحة تنتقد الوضعية التي آل إليها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري

انتقدت الجامعة العامة للصحة، في بيان لها، اليوم الاثنين، الوضعية التي آل إليها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بسبب ما وصفته بـ ” غياب الإرادة والجدية في انقاذه” ما تسببت في حالة من الشلل في أنشطته وتدهور خدماته.

ودعت الجامعة، في هذا السياق، أعوان الديوان إلى تنفيذ وقفة احتجاجية مفتوحة بداية من الخميس 3 فيفري الجاري للمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع سلطة الإشراف.

كما طالبت الجامعة العامة للصحة إلى سحب منحة التكاليف الخاصة على العاملين في الديوان أسوة على غرار بزملائهم في القطاع واستناد للاتفاقية الموقعة يوم 15 جانفي 2021 فضلا عن إصدار مقرّر اللجنة المشتركة المتّفق عليها بمحضر اجتماع اللجنة المركزية للمصالحة منذ 14 جانفي الفارط الخاص بانقاذ الديوان وضمان ديمومته.

وقد اتفق الطرفان الادراي والنقابي خلال الاجتماع المذكور الاتفاق، في ما يخصّ وضع خطة لإنقاذ الدّيوان لمواصلة دوره الوطني في مجال الأسرة والصحّة الانجابية، على تشكيل لجنة مشتركة بمقرر يقع إصداره في أجل لا يتجاوز الأسبوعين من تاريخ الاجتماع للنّظر في واقع الدّيوان ومستقبله والإعداد ليوم دراسي في الغرض

وقد تمسكت الجامعة العامة للصحة، حينها بالمطالبة بسحب منحة التكاليف الخاصة على العاملين بالديوان، مقابل تأكيد الطّرف الإداري أنه لا سبيل لتمكينهم من منحة الجوائح والأوبئة المضمنة في اتفاق 17 مارس 2021، بعد أن تلقيه إجابة من طرف وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشات العمومية برئاسة الحكومة أكدت فيها أنه يتعذر سحب منحة التكاليف الخاصة على العاملين في الديوان.