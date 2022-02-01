انقطاع واضطراب في توزيع مياه الشرب بعدد من المناطق من ولايتي المهدية وصفاقس بداية من الليلة

تسجل معتمديات السواسي وأولاد الشامخ وهبيرة وشربان والجم وملولش والشابة ومعتمديات صفاقس الكبرى اضطرابا وانقطاعا في توزيع مياه الشرب بداية من الساعة السادسة من مساء ، الثلاثاء،.

وأوضحت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ، أصدرته أن عطبا مفاجئا طرأ صباح، الثلاثاء، على قناة جلب المياه الرئيسية قطر 1600مم باتجاه الساحل وصفاقس على مستوى محطة الاستخلاص بالقلعة الصغرى سيتسبب في انقطاع الماء الصالح للشرب في المناطق المذكورة.وتتوقع الشركة انتهاء أشغال إصلاح العطب على الساعة الحادية عشر ليلا من يوم غد، الأربعاء 02 فيفري 2022، وعودة التوزيع بصفة طبيعية تدريجيا.وأشارت إلى أن الأشغال ستتواصل كامل اليوم وعلى مدار الساعة إلى حين استكمالها.