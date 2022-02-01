عضو باللجنة العلمية: تونس لم تسجل إلى حد الآن أي إصابة بالفرع الجديد لمتحور “أوميكرون”

أفاد عضو اللجنة العلمية لمجابهة “كورونا”، أمين سليم، الثلاثاء، أن عمليات التقصي الجيني لفيروس كرونا في تونس لم تظهر إلى حدّ الآن وجود الفرع الجديد لمتحور ” أوميكرون”، لافتا إلى تسجيل عدد من حالات الإصابة به في الجزائر بعد انتشاره في عدد من البلدان الأوروبية والآسيوية.

وأشار في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، عقب الاجتماع الدوري للجنة العلمية، اليوم، أن المتحور المهيمن في تونس إلى حد الأن هو الفرع الأصلي لـ”أوميكرون” المسمى BA.1

وأفاد أن اللجنة العلمية في هذا الاجتماع، لم توصي بتغيير الإجراءات المتخذة يوم 26 جانفي الفارط للحد من انتشار فيروس كورونا بخصوص تمديد العمل بقرار حظر الجولان لمدة أسبوعين ومواصلة الدراسة في المؤسسات التربوية والجامعية.

وقال أمين سليم أن اللجنة العلمية تؤكد انتهاء ذروة الموجة الخامسة من انتشار المتحور “أوميكرون” خلال الأسبوع الجاري وهو ما قد أعلنه وزير الصحة علي مرابط، في تصريح سابق لـ(وات) على هامش توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة ومنظمة أطباء العالم.

وكان وزير الصحة أفاد أن ذروة الإقامة بالمستشفيات جراء الفيروس سيقع تسجيلها بعد أسبوع من انتهاء ذروة انتشار الموجة الخاصة، فيما سيقع بلوغ ذروة الوفيات بعد أسبوعين من انتهاء ذروة انتشار الموجة الخاصة، وفق قوله.